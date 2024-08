Di Gianni Lazio Primavera, va in PRESTITO al SIENA: i dettagli del trasferimento

Vincenzo Di Gianni, attaccante classe 2006 della Lazio Primavera, va al Siena: tutti i dettagli del trasferimento

Vincenzo Di Gianni, attaccante della Lazio Primavera, è pronto a passare in prestito secco al Siena.

Arrivato lo scorso gennaio dal Gubbio, ha contribuito a far arrivare i biancocelesti di Sanderra fino alle semifinali del playoff. Il classe 2006 andrà così in Serie D per fare maggiore esperienza, dopo aver già giocato in Serie C con gli umbri.