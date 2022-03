Di Gennaro: «Tra le big di attaccanti italiani c’è solo Immobile»

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali

ATTACCANTI – «Certo ma basta vedere il reparto attaccanti delle prime squadre, di italiano c’è solo Immobile. Ai miei tempi c’erano due stranieri per squadra e quelli erano evidentemente dei fenomeni. Se guardo all’estero vedo realtà virtuose come quella della Spagna e del Barcellona: dovremo prendere spunto da loro, che lavorano sui giovani e sulla tecnica di base. Quando nel 2018 Mancini diventò CT qui criticavamo Verratti, che è da anni uno dei migliori centrocampisti del mondo. Non lo dico io ma lo dice Ibrahimovic e lo dice chi ha giocato con lui».