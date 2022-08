Di Gennaro: «Milinkovic-Savic? Se Antony costa cento milioni...»

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio del valore di Milinkovic-Savic: le dichiarazioni

PAROLE – «Se Antony vale 100 milioni è giusto che Lotito faccia un prezzo importante per Milinkovic. Il problema è che i nostri giovani hanno deciso di andare all’estero per giocare e la riflessione dovrebbe finire lì. Milinkovic sono tre anni che deve andare via, il prezzo di Lotito è sicuramente calato, è uno dei migliori centrocampisti in Italia e al livello internazionale. Adesso è un problema che riguarda principalmente il suo agente, magari le trattative rimangono in canna per un discorso di commissioni. Quest’anno la Lazio può pensare di potersela giocare, mantenendo sia Milinkovic che Luis Alberto arrivare in Champions per loro sarebbe un grande traguardo».