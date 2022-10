Di Gennaro: «Milinkovic-Savic falso nueve?. No, meglio Pedro»

Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio della possibilità di vedere Milinkovic-Savic punta al posto di Immobile

Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio della possibilità di vedere Milinkovic-Savic punta al posto di Immobile.

PAROLE – «Se lo vedo come punta? No, che poi lui ci arriva da quelle parti è vero, diventa quasi una seconda punta, ma che parta come falso nueve no. Ci vedo meglio Pedro, un po’ alla Mertens nel Napoli. Cancellieri lo ha provato poche volte in ritiro. Milinkovic così viene limitato, se parte da dietro è devastante».