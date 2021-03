Antonio Di Gennaro, ex calciatore e tecnico, ha parlato delle ultime sfide della Lazio contro Bayern e Bologna

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel delle ultime due gare giocate dalla Lazio. Le sue parole.

«Le partite, soprattutto in questo periodo, dipendono dagli episodi. La sconfitta a Bologna è più grave e può pesare di più, anche se la squadra è ancora in corsa per la Champions. Partita con il Bayern Monaco? Il divario in Europa è ancora netto. I tedeschi sono padroni in campo, ma non solo contro la Lazio. I biancocelesti possono recriminare il rigore su Milinkovic, ma non bisognava concedere così tanto. Bisognerebbe stare una giornata a parlare degli errori difensivi».