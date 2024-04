Di Gennaro: «Lazio Salernitana? I valori sono sbilanciati a favore della…». Le parole dell’ex giocatore sulla sfida

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Davide Di Gennaro, doppio ex di Lazio e Salernitana. Soffermandosi sulla sfida di domani sera dell’Olimpico. Le sue parole.

PAROLE– «I valori sono sbilanciati a favore della Lazio. La Salernitana deve cercare di chiudere con la massima serietà e dignità un campionato che è nato male e purtroppo è finito con la retrocessione, anche se non è ancora matematica. Ogni giocatore deve cercare di dare il meglio. A prescindere dall’annata, sia in ottica mercato che in ottica di una riconferma in Serie B, queste partite serviranno a ogni giocatore per il futuro. Bisogna trovare le motivazioni per finire al meglio il campionato ».