Di Gennaro: «Lazio collaudata, la vedo più serena rispetto all’Inter»

Di Gennaro, l’ex calciatore biancoceleste ha detto la sua in merito alla Lazio e anche alla lotta scudetto contro la Juventus

L’ex calciatore della Lazio, Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per la sua in merito alla lotta scudetto e non solo. Ecco le sue parole.

«I giocatori della Lazio sono rimasti qui a Roma e non è una cosa da poco, vedendo gli altri che stanno rientrando. La Lazio è ormai collaudata ma la Juve ha un organico migliore. La Lazio a livello tattico la vedo davanti all’Inter, con Conte che qui dovrà trovare delle alternative, a partire dall’uso di Erikssen. Però vedo la Lazio più serena».