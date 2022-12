Di Gennaro: «Immobile, Chiesa e Vlahovic devono tornare a livelli importanti»

Antonio Di Gennaro ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Tanti devono tornare a livelli importanti. Immobile, Chiesa, Vlahovic devono riprendersi, soprattutto gli ultimi due devono tornare a incidere in un club che ha anche problematiche esterne. Io punto molto su Chiesa, se sta bene può dare tanto. Su Vlahovic vedo situazioni strane, non vorrei che a fine campionato possa anche andare via. Ha una pubalgia che è brutta. Immobile per me può essere ancora l’attaccante migliore».