Di Francesco a Dazn: «Per la partita che abbiamo fatto meritavamo di vincere noi oggi, la nostra classifica è bugiarda»

Di Francesco, il tecnico dei lagunari esterna la sua delusione per il pari interno di quest oggi del suo Venezia contro la Lazio. Ecco cos ha detto

Ai microfoni di Dazn ad esternare la sua delusione per il pari interno con la Lazio, che ne rallenta la corsa verso la salvezza è Di Francesco. Il tecnico del Venezia al termine del match rilascia a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – Tre della Lazio migliori in campo? Non torna tanto sulla partita. I voti sono del pubblico? Saranno tutti laziali allora (ride, ndr). Meritavamo di vincere, abbiamo fatto di tutto. Siamo tanti delusi di non aver portato a casa i tre punti, abbiamo messo molto in difficoltà la Lazio. Sono arrabbiatissimo, ma non posso rimproverare più di tanto i ragazzi. Mi fa rabbia non averla vinta, era giusto così. C’è tanta ingiustizia ultimamente, il Venezia non merita questa classifica. Ci sono demeriti nostri per non aver segnato, ma a volte ci dice male per tanti episodi. A livello di prestazione e atteggiamento, non si può dire niente oggi al Venezia

Abbiamo fatto una grande partita, ci manca la ciliegina sulla torta. Questo è il grande peccato. Abbiamo bisogno di una vittoria, la prestazione di oggi ovviamente me la tengo. Ci dormirò sopra ora e ripartirò ancora più forte. Sono dispiaciuto, rammaricato. C’è tanta frustazione, passerà. Mi sono reso conto che la vittoria era alla nostra portata. La Lazio oggi era in difficoltà rispetto alle altre partite