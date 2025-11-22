Di Francesco sfida la Lazio: «Hanno tanta qualità e sono convinto che il nostro Lecce...»

Di Francesco analizza la sfida con la Lazio: “Servirà una gara perfetta, loro hanno qualità e identità”

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio–Lecce, la gara in programma domenica 23 novembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni molto diverse, ma accomunate dalla necessità di ottenere punti pesanti. Alla vigilia del match, è stato Di Francesco, tecnico dei salentini, a presentare la sfida in conferenza stampa, soffermandosi a lungo sulle qualità della Lazio e sull’atteggiamento che pretenderà dai suoi giocatori.

Fin dalle prime battute, Di Francesco ha voluto evidenziare il valore dell’avversario: «Affrontiamo una Lazio guidata da un ottimo allenatore, una squadra che ha principi di gioco riconoscibili e una struttura molto chiara. Sugli esterni sono imprevedibili, lavorano con grande sincronismo nelle catene e riescono a creare superiorità in diversi modi». Il tecnico ha poi messo l’accento sulla produzione offensiva biancoceleste: «Nonostante non abbiano segnato moltissimo, generano tantissimo. Per noi sarà fondamentale disputare una grande prova difensiva, solo così potremo ritagliarci le nostre occasioni in avanti».

Per Di Francesco, la Lazio è una squadra ricca di potenzialità e abituata a muoversi in contesti complessi, merito anche dell’esperienza dei suoi interpreti: «Vedo una Lazio con qualità importanti, composta da giocatori che sanno reggere pressioni e aspettative. Sono abituati a competere ad alti livelli e questo si vede in ogni loro partita».

Un passaggio della conferenza è stato inevitabilmente dedicato al tema del “derby”, dato il passato dell’allenatore sulla panchina della Roma. Su questo punto, Di Francesco è stato però netto, allontanando ogni possibile emozione personale legata alla sfida: «Derby per me? No, non lo è. Era un derby quando sedevo sulla panchina della Roma, ma oggi guido un’altra squadra. Certo, il mio legame con la Roma rimane, ho tanti amici romanisti, ma ho anche amici della Lazio. Questo però non incide: siamo professionisti, e ho preparato questa partita esattamente come preparo tutte le altre».

Il tecnico giallorosso ha infine sottolineato l’importanza della determinazione e della disciplina tattica: contro la Lazio, servirà una prova matura, senza cali di attenzione. Domenica all’Olimpico il Lecce di Di Francesco cercherà di sorprendere una formazione che, nonostante alti e bassi stagionali, continua a essere una delle realtà più temibili del campionato.

La parola ora al campo, dove la Lazio proverà a imporre il suo gioco e dove Di Francesco cercherà l’ennesima prova di solidità della sua squadra.

