Di Francesco contro Huijsen: «Non ci si comporta cosi, ci ha mancato di rispetto»

Di Francesco, il tecnico dei ciociari sbotta nei confronti del giovane calciatore giallorosso autore della prima rete della Roma

Intervenuto al termine della partita persa contro la Roma, Di Francesco in conferenza stampa si sofferma su Huijsen scagliandosi cosi nei confronti di quest’ultimo

DI FRANCESCO – Lo scapaccione lo volevo dare a Hujisen perchè è giovane e può sbagliare ma non deve mancare di rispetto. Ha sbagliato nel gesto che ha fatto mancando di rispetto sia alla mia squadra che al pubblico perchè mi ripeto mi ha cercato per venire qui e poi si è ritrovato dall’altra parte. Daniele era un leader in campo e credo che si fa rispettare in maniera autorevole anche in panchina