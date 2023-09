Di Cosimo: «Contro l’Atletico mi aspetto la vera Lazio, e ai tifosi chiedo questo». Le parole dello speaker radiofonico

Lo speaker radiofonico, Cristiano Di Cosimo, ha parlato della sfida di stasera della Lazio contro l’Atletico. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

PAROLE– «L’avvio della Lazio è stato deludente, ma non perché ha perso 3-1 in casa della Juve, ma perché non è riuscita a vincere contro Lecce e Genoa. I non risultati sono arrivati per demeriti della Lazio, che si è approcciata con troppo nervosismo a queste due gare. I tifosi sembra abbiano già dimenticato cosa questa squadra è stata in grado di fare l’anno scorso. Contro l’Atletico mi aspetto di vedere la vera Lazio, e chiedo ai tifosi di smetterla di criticare Immobile, non fa bene all’ambiente. La gara di Champions può rappresentare una svolta, mi aspetto una bella prova dai ragazzi ».