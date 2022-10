Di Chiara: «La Lazio non è da scudetto, ma la gara di questa sera...»

L’ex difensore Di Chiara ha commentato la gara di questa sera tra Fiorentina e Lazio, facendo il punto dei biancocelesti

Sarà Fiorentina Lazio a chiudere la nona giornata di Serie A. L’ex difensore Stefano Di Chiara ha presentato il match per le frequenze di Radio FirenzeViola:

«La Lazio ha giocatori che sono rimasti e sono qui da anni come Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ovvero l’ossatura. Non c’è tempo di ragionare nel calcio di oggi, si gioca ogni due giorni. Manca la vera essenza del calcio, non conta sempre parlare di dati, di possesso palla e di contrasti vinti: bisogna fare il risultato e a questo contribuisce la qualità dei giocatori.

Se la Lazio è da Scudetto? Secondo me non può competere per il primo posto. Poi è un campionato anomalo e può succedere di tutto. Stasera sarà una partita importante e una vittoria può cambiare le sorti delle due squadre».