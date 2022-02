Di Carlo: «Diamo tempo a Sarri, ma la società deve seguirlo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domenico Di Carlo – ospite sulle frequenze di Radiosei – ha commentato il momento della Lazio. Ecco le sue parole:

«Quest’anno la Lazio è cambiata molto. È cambiato un lavoro di cinque anni con un allenatore nuovo. Non è una giustificazione per le sconfitte, ma è normale che possa accadere. Chi spende 10 volte più di te, ha molte possibilità più di te di arrivarti davanti. La differenza fino a un certo punto la fanno le idee, poi servono i soldi. L’Atalanta nacque grazie alle idee di Gasperini che puntò sui giovani, ma è un lavoro che richiede anni. Diamo tempo a Sarri e soprattutto speriamo che la società lo segua.

Con il Milan è stata una giornata storta. Una partita che va analizzata, ma messa da parte per poi ripartire. Serve continuità e la si raggiunge trovando un equilibrio di squadra e di prestazioni. Quest’anno la Lazio non ha avuto equilibrio e continuità e quindi i giocatori non accrescono l’autostima. Ma sono sicuro che l’alchimia arriverà perché l’allenatore è bravo e i giocatori devono compattarsi».