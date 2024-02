Di Canio a Sky: «Il Bayern ha perso certezze e la Lazio è stata brava ad approfittarne. L’unica pecca è stata…». Le parole dell’ex giocatore

Paolo Di Canio ha commentato la vittoria della Lazio sul Bayern Monaco. Queste le parole dell’ex attaccante negli studi di Sky Sport.

PAROLE– «Compiti svolti perfettamente. Sofferto un po’ nel primo tempo e nella ripresa il Bayern ha perso certezze. Lazio brava ad approfittarne, rubando palloni centralmente ha creato occasioni. Quando sei determinato e convinto la porti a casa, guarda Immobile sull’azione del rigore. C’è stata grande applicazione e motivazione. La Lazio deve festeggiare. L’unica pecca? Felipe deve fare il 2-0. Sarri un professore con i suoi studenti della Lazio del Liceo in Via della Vittoria. Gli do 10, la lode può arrivare al prossimo esame ».