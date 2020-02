Di Canio, truffato da un’influencer ma è uno scherzo de Le Iene – VIDEO

Di Canio, l’ex biancoceleste è stato vittima di uno scherzo de Le Iene andato in onda ieri sera durante lo show di Italia1

Scherzo decisamente riuscito quello fatto dalle Iene all’ex biancoceleste Paolo Di Canio. Un’influencer avrebbe contattato Di Canio con la scusa di sponsorizzare il negozio di abbigliamento di cui è il proprietario.

La ragazza ha portato via la merce per un totale di 6.000 euro per poi dare dell’infame e del fascista all’ex giocatore che ovviamente è andato su tutte le furie.