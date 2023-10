Di Canio: «Sarri quando si lamenta non mi piace per nulla, Lazio al di sotto delle aspettative» Le parole dell’ex Lazio

Intervenuto negli studi Sky nel pre gara di Celtic Lazio, Paolo Di Canio ha espresso il suo parere sulla sfida.

LE PAROLE- «Le condizioni sono uguali per tutti, è bravissimo nel far giocare la squadra. Ma quando fa queste uscite… È una sorta di autodifesa. L’anno scorso ha overperformato, quest’anno è al di sotto. Quando Sarri si lamenta così non mi piace per nulla. Non puoi arrabbiarti solo quando le cose non vanno bene»