Di Canio: «Per me la Lazio è la sorpresa della fase a gironi di Champions League» Le parole dell’ex giocatore

Negli studi Sky, Paolo Di Canio, ha commentato cosi la fase a gironi della Lazio in Champions League:

«Sarri è perfezionista al massimo. Tanto volume di gioco, ma il volume è troppo basso. Si arriva lì, ma non c’è la sostanza, manca qualcosa. Adesso se la deve godere. Ha passato il girone con due episodi chiave: il gol di Provedel e la vittoria in Scozia. La Lazio può essere spensierata, in Champions ha dato 150%. Ha dato il massimo nei dettagli. Il contrasto di Marusic sul primo gol? Quella palla non può restare a disposizione degli avversari. Per me la Lazio è la sorpresa di questa fase a gironi»