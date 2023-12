Di Canio: «La Lazio ha tanti giocatori che sono al di sotto del livello Champions, ecco perché ottavi sono grande risultato». Le parole dell’ex attaccante

Paolo Di Canio ha parlato nel post partita di Sky dopo Atletico-Lazio.

Le sue parole: «Non è un miracolo perché le altre non avevano tutta questa qualità. Ma è un risultato molto importante, porta prestigio, status e magari anche mentalità. Vedremo chi affronterà, magari passerà magari no. Non è un miracolo ma la Lazio in passato ha fatto brutte figure in anche Conference. La Lazio non ha la dimensione europea. Ha qualche buon giocatore, qualcuno discreto e molti di tanto al di sotto di questo livello. Ecco perché questo è un risultatone».