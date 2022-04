Di Canio: «La Lazio è quella che ha più qualità per l'Europa. Su Lazzari...»

Paolo Di Canio ha parlato durante Sky Calcio Club della Lazio di Sarri: le dichiarazioni dell’ex attaccante

NESSUN FILOTTO – «Pesa il derby, quella è una bella botta. Non ha fatto il filotto ma se vince stasera sono 5 vittorie nelle ultime 7. La Lazio è l’unica che non avrà impegni gravosi in settimana, da un po’ di tempo si può concentrare sulla settimana tipo e per la qualità che ha è quella che può mettere più in difficoltà le altre fino a fine stagione. Lazzari non è bravissimo nell1 vs 1 ma Hysaj non è che è un grande difensore. Ora sta diventando una spina nel fianco per le difese avversarie»