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Di Canio: «Gattuso dovrà ricostruire entusiasmo e fiducia. Lotito non ha mai dato continuità!»

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1 giorno ago

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Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che sarà il nuovo allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso

Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dell’evento Fip Silver Mediolanum Padel Cup, andato in scena a Palermo. In particolare si è soffermato sul momento delicato del club biancoceleste e sull’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso.

Le sue parole hanno toccato un tema centrale: il rapporto tra la squadra, la società e la tifoseria. Secondo Di Canio, chiunque abbia la possibilità di allenare la Lazio deve considerarsi fortunato, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con un ambiente che negli ultimi tempi ha perso entusiasmo e fiducia. Le sue parole:

GATTUSO E LA PIAZZA – «Chiunque arrivi alla Lazio deve considerarsi fortunato. È una piazza straordinaria, con una tifoseria meravigliosa. Il problema è che ai tifosi, negli ultimi tempi, è mancata l’illusione. E l’illusione è l’ultima cosa che resta a chi ama una squadra. Non parlo soltanto della speranza o del sogno: parlo della possibilità di immaginare che qualcosa di grande possa accadere».

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CONTESTAZIONE E RIPARTENZA – «La società ha avuto anche dei meriti e dei risultati, questo va riconosciuto. Ma non c’è mai stata continuità e negli ultimi due anni la situazione è peggiorata e poi, se dovessero essere confermate forme di protesta con pochi abbonamenti e una presenza ridotta allo stadio, il lavoro dell’allenatore diventerebbe ancora più difficile. Puoi spiegare ai giocatori l’importanza della maglia, puoi motivarli ogni giorno, ma quando giochi in uno stadio vuoto o senti più i cori degli avversari che quelli dei tuoi tifosi, tutto diventa più complicato. Il compito di chi arriverà sulla panchina della Lazio sarà particolarmente complesso: dovrà ricostruire appartenenza, entusiasmo e fiducia».

Il messaggio di Paolo Di Canio traccia un quadro chiaro: Gattuso non dovrà lavorare soltanto sul campo, ma anche sulla ricostruzione di un legame emotivo tra squadra e ambiente. La Lazio riparte da una fase complicata, nella quale serviranno risultati, identità e una comunicazione forte per riaccendere la passione dei tifosi.

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