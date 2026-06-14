Hanno Detto
Di Canio: «Gattuso dovrà ricostruire entusiasmo e fiducia. Lotito non ha mai dato continuità!»
Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che sarà il nuovo allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso
Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dell’evento Fip Silver Mediolanum Padel Cup, andato in scena a Palermo. In particolare si è soffermato sul momento delicato del club biancoceleste e sull’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso.
Le sue parole hanno toccato un tema centrale: il rapporto tra la squadra, la società e la tifoseria. Secondo Di Canio, chiunque abbia la possibilità di allenare la Lazio deve considerarsi fortunato, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con un ambiente che negli ultimi tempi ha perso entusiasmo e fiducia. Le sue parole:
GATTUSO E LA PIAZZA – «Chiunque arrivi alla Lazio deve considerarsi fortunato. È una piazza straordinaria, con una tifoseria meravigliosa. Il problema è che ai tifosi, negli ultimi tempi, è mancata l’illusione. E l’illusione è l’ultima cosa che resta a chi ama una squadra. Non parlo soltanto della speranza o del sogno: parlo della possibilità di immaginare che qualcosa di grande possa accadere».
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CONTESTAZIONE E RIPARTENZA – «La società ha avuto anche dei meriti e dei risultati, questo va riconosciuto. Ma non c’è mai stata continuità e negli ultimi due anni la situazione è peggiorata e poi, se dovessero essere confermate forme di protesta con pochi abbonamenti e una presenza ridotta allo stadio, il lavoro dell’allenatore diventerebbe ancora più difficile. Puoi spiegare ai giocatori l’importanza della maglia, puoi motivarli ogni giorno, ma quando giochi in uno stadio vuoto o senti più i cori degli avversari che quelli dei tuoi tifosi, tutto diventa più complicato. Il compito di chi arriverà sulla panchina della Lazio sarà particolarmente complesso: dovrà ricostruire appartenenza, entusiasmo e fiducia».
Il messaggio di Paolo Di Canio traccia un quadro chiaro: Gattuso non dovrà lavorare soltanto sul campo, ma anche sulla ricostruzione di un legame emotivo tra squadra e ambiente. La Lazio riparte da una fase complicata, nella quale serviranno risultati, identità e una comunicazione forte per riaccendere la passione dei tifosi.
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