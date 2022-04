Di Canio bacchetta Cassano: «Deve trattenersi, è solo calcio»

Di Canio bacchetta Cassano: le dichiarazioni dell’ex attaccante della Lazio dopo i battibecchi degli scorsi giorni

Prove di “pace” tra Di Canio e Cassano dopo le insinuazioni fatte nei giorni scorsi dal barese all’indirizzo dell’ex Lazio. Cassano, infatti, aveva criticato indirettamente Di Canio perché aveva espresso la sua preferenza per Ronaldo a confronto con Messi.

Le Iene hanno incontrato Fantantonio, donandogli una maglietta della Lazio dove ha scritto ha scritto una dedica per l’ex Juve (“Un abbraccio a Paolo“). Le Iene, poi, hanno incontrato Di Canio che ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione.

LE PAROLE – «Antonio è uno che esterna spesso in modo colorito e in questo caso forse è andato fuori dai binari. Guarda, tu puoi dire qualsiasi cosa, anche l’eresia più folle, ma non puoi utilizzare dei termini così, altrimenti sei folle tu. Detto questo, Antonio è un bravo ragazzo. Pace fatta? Ma io non ho litigato con nessuno. Però dico: Antò, cerca di tenerti un attimino! Comunque parli di calcio».