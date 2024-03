Di Biagio: «Tudor alla Lazio? Sarri, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di TvPlay, l’ex calciatore Luigi Di Biagio si è espresso sulla stagione della Lazio, guardando anche al futuro con Tudor. Queste le sue parole.

SU TUDOR– «Tudor alla Lazio? Sarri, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. La Lazio ha fatto fatica quest’anno, ma non bisogna dimenticare il secondo posto dell’anno scorso. La Lazio non era pronta a livello economico ad affrontare tre competizioni. La squadra visto che si era appiattita nelle ultime settimane, aveva bisogno di una scossa ».

SARRI– «Dimissioni di Sarri? Qualcuno ha detto che chi lo fa non è di carattere, ma le cose devono essere vissute da dentro. Il suo è anche un atto d’amore, visto che rinuncia a tanti soldi. Novità tattiche con Tudor? Per la squadra non ci dovrebbero essere problemi, considerando che per tanti anni ha giocato con il 3-5-2 ed il 3-4-3. La Lazio dovrebbe giocare con il 3-5-2. Scelta di Martusciello? E’ una persona seria, avrà sicuramente concordato con Sarri la scelta di restare a dare una mano. Parole di Lotito verso i calciatori? I giocatori non hanno giocato contro Sarri, ma forse non c’era più l’empatia di una volta. Anche se da quattro mesi si dice questo e la Lazio è sempre ripartita. Può succedere comunque che si rompa qualcosa. Kamada con Tudor? Potrebbe avere più spazio di agire, mentre con Sarri sei più codificato. Luis Alberto? Verrà a palleggiare di più rispetto all’antro interno ».