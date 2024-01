Di Biagio sulla Roma: «Come rosa non è inferiore alla Lazio» Le parole dell’ex centrocampista

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Luigi Di Biagio, ha parlato di Roma e della panchina affidata a De Rossi:

«De Rossi è il Mazzarri del Napoli? No, ma solo perché Daniele sta iniziando ed ha la possibilità di fare un grossissimo lavoro. La Roma è nona e non ha una rosa inferiore a quella di Lazio, Fiorentina, Atalanta e Bologna. Può ambire al quarto-quinto posto. Daniele, viste le tante assenze, non saprà chi mettere la prossima gara»