Di Biagio: «Romagnoli il più forte, Immobile? Ecco cosa farei»

Ai microfoni di TvPlay, l’ex allenatore della Nazionale U21 Luigi Di Biagio, ha parlato dell’attuale momento della Lazio, soffermandosi poi su Immobile e Romagnoli.

«Il calcio è cambiato, ci sono molte più partite e la Lazio è l’esempio perfetto, fa una partita buona e una in cui sembrano davvero stanchi. Romagnoli potenzialmente è molto forte, il migliore di tutti, però sembra come se si fosse fermato. Immobile? in Nazionale si fanno i nomi di Scamacca e Retegui, ma non dimentichiamoci che c’è anche lui.»