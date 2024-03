Di Bello arbitro finito? Retroscena dall’Aia: cosa potrebbe accadere ora

Dopo il grave errore e la brutta conduzione di gara in Lazio-Milan, ecco cosa potrebbe accadere a Di Bello dopo lo stop

Dopo le polemiche legate alla pessima conduzione di gara in Lazio-Milan, l’arbitro Di Bello è stato fermato, e riposerà per qualche settimana, magari lavorando per correggere alcuni errori.

Ma cosa succederà al suo rientro? Con ogni probabilità l’arbitro verrà assegnato in qualche partita del campionato di Serie B, per poi ritornare in Serie A in maniera graduale e meritando il posto. E, secondo il Corriere dello Sport, nei corridoi dell’AIA qualcuno vocifera di una “carriera finita”.