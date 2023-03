Di Battista: «Sono laziale da sempre come mio padre»

Di Battista, l’ex deputato ha parlato della sua fede e passione per i colori biancocelesti raccontandone gli inizi

PAROLE – Io sono laziale perché lo era anche papà e lo sarà mio figlio, sono laziale da sempre. E’ una roba bella essere laziali, abbiamo tante cose complicate nella nostra narrazione: Re Cecconi, il gol di Fiorini, lo scudetto del 2000, la Coppa Campioni a cui non partecipammo nel 1974. Un storia forgiata anche da grandi e giuste rinunce come quella di Vaccaro che scelse la strada più complicata rispetto a quella di confluire in un’unica realtà. E meno male