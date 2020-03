Di Battista: lezioni di lazialità al figlio – FOTO

Di Battista, durante la quarantena a causa dell’emergenza legata al coronavirus si può anche insegnare la lazialità

Ci sono tanti modi per trascorrere questi giorni in casa. Soprattutto si può impiegare il tanto tempo libero per stare con i propri figli. E’ quello che sta facendo Alessandro Di Battista con il figlio.

La lezione è bellissima e interessante perché parla proprio della Lazio.