Deschamps presenta il match con l’Italia: «E’ sempre un match dal grandissimo fascino e bellezza»

Deschamps, il ct francese ha parlato in occasione della vigilia della partita di domani sera contro l’Italia

In occasione della vigilia della partita con l’Italia che sarà l’ultima per la Nations League, Deschamps ha presentato il match in conferenza stampa rilasciando a riguardo queste considerazioni

PAROLE – È frustrante non segnare dopo una partita del genere, dopo aver creato così tanto, ma ci era già successo. Non abbiamo segnato, ma abbiamo avuto tante occasioni per farlo. Tanti giocatori escono da settimane in cui giocano tre partite, c’è stanchezza sia fisica che mentale. La motivazione comunque c’è sempre, poi a volte si fa fatica

Siamo secondi nel ranking Fifa, abbiamo fatto una Nations League con tanti giocatori giovani e con meno esperienza, è normale che ciò vada a discapito del risultato, ma siamo sempre vivi, siamo arrivati in semifinale all’Europeo. L’Italia e la Francia si sono qualificate, loro al momento sono in prima posizione, sappiamo quello che dobbiamo fare. Domani ci saranno cambiamenti perché ho bisogno di vedere i giocatori