Deschamps NON SI FIDA dell'Italia: «Nonostante il momento critico post europeo...»

Deschamps, il ct francese alla luce delle convocazioni per la Nations League esprime parole di elogio nei confronti della nazionale azzurra

Ripartire dopo l’Europeo ma il primo ostacolo è dei più duri in Nations League perchè contro l’Italia ci sarà la Francia di Deschamps. Lo stesso tecnico in conferenza stampa commenta cosi la sfida con gli azzurri non fidandosi della squadra di Spalletti

PAROLE – Ci sono alcune assenze importanti rispetto ai calciatori che erano presenti all’Europeo. L’eliminazione prematura che hanno vissuto, inevitabilmente, ha portato il loro allenatore a riflettere. L’Italia resta l’Italia. Resta una delle migliori nazioni europee. C’è un gap significativo rispetto al titolo 2021, ma è una delle migliori nazionali