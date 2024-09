Deschamps: «Sconfitta con Italia fa MALE. Pensiamo al Belgio. Ecco dove abbiamo SBAGLIATO...»

Le dichiarazioni di Deschamps dopo la sconfitta contro l’Italia della sua Francia per 1-3: adesso testa al Belgio

Zero minuti per Guendouzi, unico giocatore della Lazio nella Francia uscita sconfitta per 3-1 dalla sfida contro l’Italia. In conferenza stampa Deschamps ha analizzato così l’andamento della partita:

PAROLE – «L’Italia ha utilizzato bene le fasce e questo ci ha creato alcune difficoltà. Non possiamo considerare solo i quattro difensori e il portiere, c’è anche ciò che succede davanti a loro che porta solidità. Stasera ci siamo ritrovati con più spazio e meno compattezza. Questa sconfitta fa male a tutti stasera. Guardo sempre i fatti, indipendentemente dalle circostanze. Complimenti all’Italia, ha fatto ciò che andava fatto per vincere. Noi abbiamo avuto delle lacune e ora dobbiamo prepararci per il Belgio».