Derby, Tonetto: «La partita con la Lazio è importante per tanti motivi. Ecco quali sono». Le parole dell’ex giocatore

Questa sera il derby tra Roma – Lazio. Per l’occasione, Max Tonetto ha parlato in esclusiva a II Tempo dell’importanza della partita tra la squadra di De Rossi e Tudor.

PAROLE– «La partita con la Lazio è importante per tanti motivi: primo perché veniamo da tanti derby in cui si è fatta grande fatica sia in termini di risultati che di gioco. È una squadra che probabilmente qualche problema ce l’ha e bisogna essere bravi a trovarlo e a sviscerarlo da subito perché se un allenatore come Sarri si è dimesso… ».