Derby, Sconcerti: «Lazio travolta da un avversario che sembrava alieno»

Il giornalista Sconcerti ha analizzato il derby tra Lazio e Roma

L’ANALISI – «La Lazio ne è stata travolta, come avesse davanti un avversario alieno. Era invece la vecchia Roma, perfino senza Zaniolo tenuto fuori per scelta tecnica, più o meno quei titolari che Mourinho ha spesso guardato con sospetto. Forse è tardi per aspirazioni di classifica, ma dopo tanto si è capito che la Roma ha un presente e soprattutto un futuro».