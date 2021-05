Derby, Marelli: «Pairetto eccezionale, non ha sbagliato nulla»

Tutto facile per Pairetto. Il fischietto della sezione di Nichelino è stato elogiato dall’ex arbitro Marelli per la gestione del derby

Un derby sicuramente diverso. Sono stati pochi, se non rari, gli espisodi che hanno necessitato dell’intervento dell’arbitro, Pairetto, e che oggi vengono rianalizzati da Marelli. Ecco le parole dell’ex fischietto, sul suo canale YouTube:

«Pairetto ha offerto una prestazione eccezionale, non ha sbagliato niente. Non ho trovato un singolo episodio errato, tutto perfetto. Poi potrà non piacere la sua espressione sempre un po’ corrucciata ma fa parte del suo carattere».