Derby Roma Lazio 2021, si rischiano tante assenze

Il derby Roma Lazio si sta avvicinando a piccoli passi. Il rischio è quello di vivere una stracittadina con molte assenze

A Roma il derby, si sa, non è mai una partita come le altre. E nonostante manchino 9 giorni alla stracittadina, il pensiero inizia ad andare a quella sfida, che, per i biancocelesti, può essere una crocevia fondamentale.

RISCHIO – Il più grande rischio però, stando quantomeno alle ultime di questi giorni, è di vivere un match con tantissime assenze. In casa giallorossa la disfatta con il Manchester ha lasciato numerosi strascichi, con Pau Lopez, Spinazzola e Veretout che hanno ormai concluso la stagione. Da valutare tra l’altro anche Diawara, Vilar, Carles Perez e Smalling, che ha avuto un problema proprio nella sfida odierna contro gli inglesi. Pensieri anche in casa Lazio, con Inzaghi che spera di recuperare Caicedo e di aver un Luiz Felipe in condizione.

DIFFIDATI – In casa Lazio però il vero pericolo è rappresentato dai diffidati, che sono ben sei: Caicedo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira. Giocatori che dovranno amministrarsi nelle sfide contro Fiorentina e Parma. Insomma, il pericolo di un derby senza tanti protagonisti è davvero molto alto.