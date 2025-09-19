Roma, presente anche Ranieri in allenamento: quel giocatore salta l’allenamento per problemi intestinali

Roma, anche Ranieri a bordocampo: quel giocatore salta l’allenamento per problemi intestinali. Le ultimissime

Il conto alla rovescia per il derby di Roma è ormai agli sgoccioli: domenica alle 12:30 lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida più attesa della stagione. La Roma di Gian Piero Gasperini, allenatore piemontese noto per il pressing alto e la cura maniacale dei dettagli tattici, ha svolto questa mattina una seduta di allenamento divisa in due fasi: prima un intenso lavoro atletico, poi esercitazioni tecniche con il pallone.

A seguire la sessione, a bordocampo, anche Claudio Ranieri, ex tecnico giallorosso e oggi senior advisor del club, che ha scambiato alcune battute con Gasperini, con il capitano Lorenzo Pellegrini – centrocampista romano e leader carismatico – e con il direttore sportivo Frederic Massara, stratega del mercato.

Emergenza in infermeria

Le notizie dall’infermeria non sorridono ai giallorossi. Wesley, centrocampista brasiliano di grande fisicità, è rimasto fermo per problemi intestinali. Situazione delicata anche per Mario Hermoso, difensore spagnolo ex Atlético Madrid, che dopo un affaticamento al polpaccio rimediato ieri ha lavorato a parte. Due assenze che complicano le scelte di Gasperini in vista di una gara che, per importanza e posta in palio, segna un punto cruciale della sua gestione.

Le probabili scelte di Gasperini

Tra i pali conferma per Mile Svilar, portiere serbo che ha conquistato la fiducia del tecnico con interventi decisivi. In difesa spazio a Zeki Çelik, terzino turco apprezzato per la sua duttilità. Sulla fascia destra di centrocampo il favorito è Devyne Rensch, giovane olandese dal grande potenziale, mentre El Aynaoui e il fantasista argentino Matías Soulé agiranno alle spalle di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese con spiccate doti offensive.

L’assenza di Paulo Dybala, fuoriclasse argentino e riferimento tecnico della squadra, resta pesante. Dopo l’esperimento poco convincente dell’“attacco leggero” contro il Torino, la Roma tornerà a puntare su un centravanti di ruolo. Non sarà però Artem Dovbyk, attaccante ucraino scivolato indietro nelle gerarchie.

Un derby da dentro o fuori

Il derby contro la Lazio non è mai una partita come le altre, ma questa volta il valore va oltre i tre punti: in gioco ci sono prestigio, morale e slancio per il prosieguo della stagione. Gasperini lo sa bene: domenica servirà una Roma compatta, lucida e spietata.