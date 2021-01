Pruzzo: «Roma impresentabile, il derby poteva finire 6 a 0»

La prestazione della Roma durante il derby non è ancora andata giù a Pruzzo. Ecco le parole dell’ex giocatore giallorosso

Roberto Pruzzo è tornato a parlare del derby e delle mancanze della Roma, sulle frequenze di Radio Radio Mattino. Ecco le sue parole:

«La Roma deve subito cambiare pagina e cercare di lottare per un posto in Champions. Venerdì sera il secondo peggio è stato peggio del primo, una serata storta, inutile cercare il pelo nell’uovo. L’anno scorso la chiave vincente di Fonseca nel derby era stata mettere Veretout su Luis Alberto. All’intervallo Fonseca ha tolto l’unico centrocampista vero come Veretout per abbassare Pellegrini, vuol dire che rinunci a giocare e pensi alla prossima. Poteva finire anche 5 o 6 a 0, è stato detto alla Lazio ‘Prego, si accomodi’. Spero di non vedere più quello che ho visto venerdì, ha consegnato il centrocampo. L’allenatore ha delle responsabilità, altrimenti stanno tutti con le valigie in mano e così è facile. La Roma di venerdì è impresentabile».