Nel derby Pedro si è reso protagonista di una serie di giocate a eludere il pressing di Zaniolo. Il club gli dedica la canzone della Carrà

Pedro Rodriguez è stato uno dei migliori nel derby di ieri, il suo gol ha fatto doppiamente male alla Roma trattandosi di un ex giallorosso. Lo spagnolo, in generale, ha disputato una partita eccezionale, non disdegnando diversi recuperi difensivi con la consueta qualità.

La Lazio lo ha celebrato con un video in cui l’ex Chelsea ubriaca Zaniolo con una serie di dribbling. Il sottofondo musicale non poteva che essere la celebre canzone di Raffaella Carrà.