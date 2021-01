Derby, Orsi: «I portieri di Lazio e Roma non mi convincono»

Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattina, dove ha parlato di derby alla vigilia del match tra Lazio e Roma

«Ci saranno due portieri in campo che nessuno si aspettava potessero giocare a inizio stagione. I 4 portieri di Roma e Lazio non mi convincono. Fonseca era contestato all’inizio, adesso invece sta facendo benissimo e quindi bisogna rivedere dei giudizi. Non so se vuole rinnovare, ma sta facendo bene nonostante i pensieri interni differenti. Pronostico?». Così Nando Orsi, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino.