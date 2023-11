Derby, Mourinho studia il piano anti-Lazio: nuovo modulo per la Roma

José Mourinho si prepara al derby contro la Lazio di Maurizio Sarri, mentre la sua Roma prova un modulo più offensivo

Sette giorni ed una manciata di ore separano Lazio e Roma dell’attesissimo derby della Capitale. Domenica 12 novembre infatti, le due squadre della Città Eterna si ritroveranno una davanti all’altra pronte a sfidarsi tra le mura dello Stadio Olimpico.

Lo sa bene il tecnico giallorosso José Mourinho, che dopo il doppio ko della passata stagione farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo stratega portoghese starebbe pensando ad un inedito 3-4-2-1 per la sua Roma, con El Shaarawy e Dybala a sostegno di Romelu Lukaku. Il nuovo modulo potrebbe esordire domani sera con il Lecce e (in caso di successo) chissà che non verrà riproposto con la Lazio.