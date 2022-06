Mourinho: «Non posso sentirmi in paradiso per aver vinto un derby, ma...»

Mourinho è tornato a parlare della Lazio, stavolta lo ha fatto ricordando il derby vinto dalla Roma: le parole

In un’intervista esclusiva per DAZN, Mourinho è tornato a parlare dell’ultimo derby vinto dalla Roma, soffermandosi sulla reazione dei tifosi della Lazio. Le sue parole:

«Devo essere equilibrato. Non posso sentirmi in paradiso solo perché abbiamo vinto un derby. So cosa significa per la città. Casa mia è in un quartiere pieno di laziali e quando sono tornato a casa ho sentito un profondo silenzio. Era così tranquillo, non si sentiva nessuno perché erano tutti a letto». Forse Mou s’impone di essere equlibrato perchè ricorda anche il derby dell’andata…