Sarri, altro che Sangiovannese-Montevarchi: Mau batte Mou

La Lazio ha vinto il derby contro la Roma. Successo di Maurizio Sarri contro Jose Mourinho

Alla Lazio il derby della Capitale. Una partita spettacolare, un vero e proprio derby quello che si è consumato nel Colosseo, ops, nello stadio Olimpico. I gladiatori biancocelesti e giallorossi hanno combattuto fino all’ultimo e, ovviamente, non sono mancate le polemiche. Da una parte e dall’altra. Anche se è stata la fazione romanista, soprattutto, ad alzare la voce i toni. Il rumore dei nemici per Jose Mourinho che intanto deve fare i conti con la sconfitta nel derby. Mou contro Mau, la vittoria del Comandate Mau che ha vinto il suo derby numero 14 tra i 18 disputati nella sua carriera. Altro che Sangiovannese-Montevarchi («Sentivo più pressione prima di un derby Sangiovannese-Montevarchi» aveva dichiarato il tecnico poco prima della sfida). E lo si è visto dalla tensione a bordocampo, poi esplosa in una gioia irrefrenabile al termine della sfida, con tanto di foto ed esultanza con l’aquila Olimpia.

