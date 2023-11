Derby, niente conferenza Sarri-Mourinho: decisione a sorpresa, svelato il motivo

Annullate le conferenze stampa di Sarri e Mourinho in previsione del derby Lazio-Roma, spiegato il motivo della decisione a sorpresa

Ora è ufficiale, non ci sarà alcuna conferenza stampa pre derby tra Lazio e Roma. Domani infatti (giornata di vigilia della stracittadina) Sarri e Mourinho non interverranno davanti ai giornalisti e non prenderà quindi forma il secondo round dopo le “frecciate” a distanza che i due si erano tirati ad inizio settimana.

La decisione di non prendere parte alla conferenza prima della gara non è una novità dalle parti della Capitale. In più occasioni (specialmente prima di match importanti) i due mister con le rispettive società hanno preso questa decisione. Per questo motivo anche in questa occasione si è preferito il silenzio per concentrarsi sull’incontro.