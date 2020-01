Derby, Anna Falchi VS Lino Banfi: «Lazio superiore alla Roma, ma…»

Lazio e Roma contano tantissimi tifosi anche nel mondo dello spettacolo, Anna Falchi e Lino Banfi ne sono due esempi

Anche il mondo vip si divide tra Lazio e Roma. Tanti i tifosi di una e dell’altra squadra che, a poche ore dal calcio di inizio, hanno detto la loro e fatto un pronostico sul risultato. Tra questi, anche Anna Falchi e Lino Banfi. Al Corriere dello Sport, la bella showgirl ha dichiarato: «La Lazio è più in forma della Roma. Ma in questo derby può uscire davvero ogni risultato. È come una finale di Champions, non faccio pronostici. Immobile? È il miglior attaccante in Italia. Scudetto? La Juve e l’Inter sono difficili da battere nel lungo periodo. L’obiettivo è tornare in Champions League».

Rientrato temporaneamente dei panni del celebre Oronzo Canà, Lino Banfi ha invece dichirato: «Essendo uno dei più grandi allenatori del mondo, dico che sulla carta la Lazio è superiore alla Roma. È da Scudetto, sta meglio a livello di squadra, di singoli e di gioia del momento. Sinceramente? Può succedere di tutto, e punto su Dzeko».