Derby, Dusan Mihajlovic a Zaniolo: «Aristacca i social» FOTO

Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa e grande tifoso della Lazio, prende in giro Nicolò Zaniolo dopo la vittoria della Lazio nel derby

Le ultime vicende personali di Zaniolo avevano spinto il ragazzo ad abbandonare per un po’ i social, una scelta comunque durata poco: il giocatore infatti, in vista del derby, ha voluto dare il suo contributo per caricare l’ambiente. Attraverso delle stories e dei post su Instagram, il centrocampista ha inasprito la rivalità.

La stoccata però è presto arrivata: la Lazio ha battuto la Roma per 3-0 e Zaniolo è diventato oggetto di sfottò da parte del pubblico biancoceleste. Tra questi c’è anche un tifoso eccezionale: Dusan Mihajlovic. Il figlio di Sinisa, grande biancoceleste, ha infatti sbeffeggiato il giallorosso invitandolo a: «Aristacca i social».