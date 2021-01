Derby di Roma, Immobile alla ricerca dei miti: la classifica dei migliori marcatori

Ciro Immobile va alla ricerca della sesta gemma da derby. Fino ad oggi nelle stracittadine il numero 17 ha colpito la Roma ben 5 volte con la maglia della Lazio: due reti nelle semifinali di Coppa Italia, tre in campionato, da aggiungere a due legni colpiti, l’ultimo fu la traversa dello scorso anno, quando alla seconda di campionato Simone Inzaghi sfidò e impattò con la nuova Roma di Paulo Fonseca. Sulla sponda biancoceleste del Tevere soltanto Silvio Piola con 7 reti ha gonfiato la rete contro i cugini più di Ciro, che a quota 5 è in buona compagnia con Tommaso Rocchi e Giorgio Chinaglia. Nella speciale classifica marcatori che considera le reti messe a segno nelle gare ufficiali tra tutte le competizioni, i primi della lista sono giallorossi: Dino da Costa con 12 reti, Francesco Totti con 11, Marco Delvecchio sul podio segue a quota 9, uno scalino sotto (8) c’è Vincenzo Montella. Immobile proverà a scalare la classifica fino a primeggiare anche in questa statistica.