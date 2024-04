Derby, Bonanni: «Lazio? Non ho visto cattiveria a parte che in qualcuno». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, ha parlato della prestazione della Lazio nel derby della Capitale. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Non ho visto una squadra pronta per potersi giocare la partita della stagione, per giocarsi un posto Champions. Ci sta che la Lazio ne esca male, l’allenatore probabilmente non aveva capito l’importante di questa partita e ora deve rimboccarsi le maniche e guardare al futuro in maniera diversa ».

TUDOR– «Più che Immobile, che avrei fatto giocare anche io, avendo visto la gestione delle partite con la Juve mi aspettavo che si giocasse il derby con la formazione migliore che pensa di avere. Io dico una cosa: da esterno e tifoso mi è dispiaciuto vedere una non-partita della Lazio. Non ho visto cattiveria, a parte in qualcuno, tipo Gila e Guendouzi ».