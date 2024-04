Denis sulla Lazio: «Immobile è la storia del club non il problema, su Castellanos dico questo»

Denis, l’ex attaccante di Napoli e Atalanta esprime il suo parere sulla Lazio e in particolare su Immobile e Castellanos

PAROLE – Quando uno parla della Lazio, ovviamente Immobile è parte della sua storia. Noi attaccanti viviamo di momenti, magari questo è un po’ particolare ma è un giocatore forte e ne verrà fuori. Non so se deve andare in un’altra piazza dove può stare più tranquillo, ma è un punto di riferimento. Castellanos? Per me è bravo ma è troppo intermittente. Deve imparare a essere più continuo