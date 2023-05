Denayer shock, l’ex City a spasso negli Emirati Arabi con una tigre al guinzaglio

Denayer, l’ex giocatore del Manchester City è stato immortalato in giro negli Emirati Arabi accompagnato dalla sua tigre al guinzaglio

E’ormai noto agli appassionati di calcio, che molti giocatori amano la trasgressione sia nel modo di vestire che nel modo di porsi, ma Denayer è andato oltre il limite scatenando molte polemiche.

L’ex Manchester City, attualmente negli Emirati Arabi è stato immortalato sui social in compagnia di una tigre legata ad una catena e che portava in giro per il posto, creando terrore e imbarazzo tra i passanti. Il calciatore sui social esclama: «In giro con il mio gattino»