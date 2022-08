Delvecchio: «Roma? Analogie con il 2001 anche se lì volevamo rispondere alla Lazio»

Marco Delvecchio ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Roma di Mourinho, che secondo lui potrebbe vincere lo scudetto

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Delvecchio lancia la Roma come possibile vincitrice dello scudetto. Le sue parole.

ANALOGIE CON IL 2001 – «Questo non so dirlo perchè arrivavamo dallo scudetto della Lazio e c’era la voglia di rispondere subito, come dimostrarono gli acquisti di Batistuta, Samuel ed Emerson. Non volevamo e non potevamo nasconderci, era una situazione diversa, anche se capisco le analogie che vengono fatte».